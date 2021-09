La difficile stagione dei concerti in era Covid

Roland Barbacovi, il più importante impresario del Trentino-Alto Adige, spera che il governo consenta presto di sfruttare il 100% della capienza per concerti e spettacoli

di Piergiorgio Veralli; montaggio di Michele Porrino

Gli ultimi grandi nomi in Alto Adige li ha portati a gennaio 2020, quando al palaonda di Bolzano cantarono Eros Ramazzotti e Mika.

Poi anche l'agenzia Showtime di Roland Barbacovi, la più importante della regione, ha sofferto lo stop di un anno e mezzo imposto dalla pandemia. In estate, finalmente, la graduale ripresa dei concerti, che però ha risentito dei limiti imposti al numero massimo di spettatori.

"Economicamente la situazione è insostenibile", dice Barbacovi, "siamo ripartiti solo per dare lavoro ai nostri 5 dipendenti".

La situazione resterà difficile per 4-5 mesi, prevede Barbacovi. Eppure i concerti di Einaudi a Plan de Corones o De Gregori a Trento hanno dimostrato che il pubblico ha voglia di tornare a godersi la musica dal vivo, anche col green pass.

"Speriamo che il governo consenta di tornare al 100% della capienza", spiega Barbacovi, che confida nel 2022 per tornare a pieno regime.

Tra i nomi in arrivo la prossima estate, quelli di Sting, Zucchero e Shabby.