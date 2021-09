Europei di ciclismo, edizione record con più di mille atleti da 39 nazioni

Lo sforzo organizzativo ripagato dalla visibilità garantita da 17 ore di diretta tv e dal richiamo di campioni come Ganna, Pogacar, Roglic ed Evenepoel

di Laura Galassi

Cinque giorni di competizioni a cronometro e in linea, oltre 1.400 atleti, 400 accompagnatori, 39 nazioni, 13 titoli da assegnare tra le categorie Elite, Under 23 e Juniores.



Gli Europei di ciclismo, che si disputeranno tra Trento, il Bondone e la Valle dei Laghi dall'8 al 12 settembre, sono il più grande evento sui pedali organizzato in Trentino.



Le 17 ore di diretta tv, tra cui quelle su Raisport e Rai 2, e campioni come Ganna, Pogacar, Roglic e Sagan, garantiranno una cassa di risonanza notevole.

Lo sforzo organizzativo è ripagato da alberghi già pieni anche fuori dal capoluogo, come testimonia l'assessore provinciale al Turismo, Roberto Failoni.

E ricadute positive sono attese anche per il movimento ciclistico trentino.

L'auspicio della presidente della Federazione ciclistica trentina, Giovannina Collanega, è che questa manifestazione invogli i giovani a imbracciare la bicicletta e a tesserarsi.



Un evento da record che impatterà pesantemente sulla viabilità cittadina, in concomitanza con la vendemmia. Il sindaco di Trento Franco Ianeselli consiglia quindi di informarsi in anticipo su tracciati e chiusure visitando il sito della manifestazione o contattando la Polizia locale di Trento.