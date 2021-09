Grassl si aggiudica il memorial Anna Gandolfi

A Bergamo successo del giovane altoatesino nel primo appuntamento della stagione internazionale del pattinaggio di figura

di Stefania Cappa

Nel pattinaggio artistico inizia come meglio non si poteva la stagione per l'altoatesino Daniel Grassl, che si è aggiudicato in Lombardia il trofeo "Anna Gandolfi", prima delle tappe internazionali che potrebbero portarlo ai giochi invernali di Pechino 2022.