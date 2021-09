Obbligo di green pass: preoccupazione tra gli artigiani altoatesini

Secondo Apa, l'associazione degli artigiani altoatesini, l'obbligo di green pass danneggerà le piccole realtà del territorio, che hanno pochi lavoratori altamente specializzati, difficili da sostituire in poco tempo

di Simona Peluso, montaggio di Michele Porrino

13700 imprese, 45600 addetti: l'artigianato, da sempre, è un pilastro dell'economia altoatesina. Un settore fatto di micro realtà: il 90 per cento delle ditte ha in media tre dipendenti.

Perderne anche uno solo potrebbe essere un problema: molti perciò guardano con preoccupazione all'introduzione dell'obbligo di green pass.



Ne abbiamo parlato con Patrick Schwarz, titolare di una piccola azienda che si occupa di servizi di elettrotecnica. Ha nove dipendenti e non tutti sono vaccinati. Ognuno ha competenze specifiche, difficili da sostituire. Sospenderne uno significherebbe rinunciare a ordini e guadagni; aiutarlo a farsi carico della spesa dei tamponi sarebbe un onere ulteriore.



Per questo Apa, l'associazione degli artigiani altoatesini, chiede di trovare un modo per non gravare troppo sui titolari delle imprese: la proposta è offrire tamponi gratuiti ai lavoratori non vaccinati, soluzione che finora, però, non è stata concessa a nessuna categoria.