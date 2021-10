Viabilità in piazza Gries, si cambia

Nuovo percorso per i ciclisti diretti all'ospedale di Bolzano: potranno evitare il pericoloso imbocco di via Vittorio Veneto. Termine dei lavori, entro un mese

di Lucio Giudiceandrea, montaggio Manuel Unterhauser

Cambia la viabilità in piazza Gries, a Bolzano, in particolare per i ciclisti.

Se vanno verso l'ospedale non dovranno più imboccare la strettoia che immette in via Vittorio Veneto: potranno infatti proseguire verso via Fago e poi girare a sinistra per vicolo crocefisso.

La fermata dell'autobus che risale via Fago verrà spostata più avanti; niente più posteggi a spina di pesce davanti al convento di Muri: solo quattro auto in fila. Termine dei lavori, entro un mese.

Il Comune ha firmato una convenzione per 53 posti auto nel garage dell'hotel Post.



In Piazza Gries gli ingorghi restano comunque inevitabili nelle ore di punta. Allargare l'imbocco di via Vittorio Veneto non si può, perché entrambe le case ai lati sono tutelate.



I dettagli nel servizio con l'intervista all'assessore alla viabilità Stefano Fattor