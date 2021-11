AgriAlp: sostenibilità e antinfortunistica

Conclusi i quattro giorni della principale fiera sull'agricoltura alpina a Bolzano

di Marco Passarello - immagini: Willy Tschager - montaggio: Ivan Todesco

Un'edizione particolare questa di AgriAlp , 27esima in mezzo secolo di vita, che cade mentre ancora si tenta di uscire dai problemi e dalle carenze del periodo pandemico, e che ha voluto sottolineare il proprio intento verso gli agricoltori con il claim "siamo qui per voi".Ben, di cui quasi un quarto proveniente dal vicino Trentino, con svariate innovazioni tecnologiche, come per esempio un GPS per rintracciare le mucche.Il focus principale è su, che in Alto Adige trova forme come il consorzio degli agriturismi "Gallo Rosso". Momento cruciale la presentazione di, nuovo punto d'incontro reale e digitale - per lo scambio diretto di prodotti e servizi, know-how e idee per un'agricoltura più sostenibile in arrivo a Fiera Bolzano a febbraio 2022.Un altro dei temi principali è stato quello dell'antinfortunistica, in una provincia dove si sono moltiplicati gli incidenti sul lavoro in campo agricolo. Si ricorre alla tecnologia: esposte tenute protettive e altre attrezzature per rendere più sicuro il lavoro.Alla tecnologia ricorre anche il Bauernbund nei suoi corsi per la guida del trattore, dove usa laper far provare ai contadini l'esperienza di un'incidente, con e senza le protezioni adeguate, sperando che questo serva a far capire la differenza e ad evitare imprudenze ai neopatentati.