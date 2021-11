Dialogo con l'astronauta al festival della scienza

"Mille è una scienza" si è concluso incontrando online l'astronauta Paolo Nespoli

di Diana Benedetti - montaggio: Fabrizio Federici

Con i dialoghi astronomici si è chiuso "Mille e una scienza" il festival che in questi giorni ha animato il centro Trevi di Bolzano.



Ne è passato di tempo da quel 1969, anno del primo sbarco sulla Luna. Un piccolo passo per l'uomo, un balzo in avanti per l'umanità, disse l'astronauta Neil Armstrong.

Ed in effetti così è stato. Una scoperta dietro l'altra. Nel corso degli anni però molto è cambiato, ha raccontato Cesare Barbieri, professore di astronomia a Padova, intervistato nel servizio.

Un esempio: la missione finanziata da Elon Musk, patron di Tesla, che ha fatto orbitare 4 civili per tre giorni. Il primo caso di turismo spaziale.

Si pensa poi di costruire vere e proprie città sulla Luna e su Marte.

Delle sfide per il futuro ha parlato l'astronauta in collegamento online Paolo Nespoli, un curriculum di tutto rispetto: 313 giorni passati nello spazio.