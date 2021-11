In arrivo una nuova perturbazione con nevicate sopra i mille metri

Dopo un giorno di tregua, torna il maltempo. Atteso fino a mezzo metro di neve in Val d'Ultimo e in Val Passiria

di Silvia Zerilli



A partire da stasera, martedì 2 novembre, è prevista una nuova perturbazione sul Trentino Alto Adige. In Val d'Ultimo e in Val Passiria è atteso fino a mezzo metro di neve.



Il limite delle precipitazioni nevose dovrebbe attestarsi tra i 1000 e i 1500 metri.



Intanto i primi fiocchi sono già caduti il 1. novembre. Imbiancata la zona di Obereggen, oltre 30 centimetri in quella di Solda.



La prima neve ha portato qualche disagio sulle strade. In val di Fassa una ventina di auto sono rimaste bloccate sulle rampe del Passo San Pellegrino. Al lavoro i vigili del fuoco di Moena.



Intervento simile a Carezza, per un bus di linea bloccato, per altre vetture rimaste ferme e per alcuni alberi caduti sulle strade.



La raccomandazione dei vigili del fuoco è di affrontare i viaggi in montagna con le dovute dotazioni invernali.



Oltre ai disagi, la bellezza dei paesaggi imbiancati. da quelli della Val di Fassa alle Dolomiti di Brenta. Fiocchi perfino sul Monte Bondone.