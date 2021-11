Agenas: "In Alto Adige in un mese ricoveri covid raddoppiati"

In provincia di Bolzano occupato circa l'11% dei posti letto in area medica covid (la media nazionale è al 6%) e il 4 per cento di quelli in intensiva. Alto Adige lontano dalla zona gialla, ma resta sorvegliato speciale con Friuli e Calabria

di Diana Benedetti, montaggio Manuel Unterhauser

I contagi oscillano ma ormai da qualche giorno restano a tre cifre: 163 quelli rilevati dall'ultimo bollettino su 626 tamponi pcr. Sale ancora l'incidenza settimanale, che ha raggiunto i 214 casi ogni 100.000 abitanti, 4 volte la media nazionale. Sfondata quota 4000 persone in quarantena, non succedeva dal 20 marzo 2021. 61 in tutto i ricoveri, 56 nei normali reparti, uno in più del bollettino precedente e 5, due in più, in intensiva.



Se confrontiamo il dato dei ricoveri con quelli dello scorso anno, la differenza è notevole: intorno al 20 ottobre del 2020, periodo in cui l'incidenza registrava un andamento quasi sovrapponibile a quello di oggi, le persone in ospedale, tra reparti ordinari e terapia intensiva erano quasi il doppio. L'effetto vaccini, insomma, si fa sentire.



Ma va detto che nell'ultimo mese, i ricoveri totali, gradualmente, sono praticamente raddoppiati. Secondo il monitoraggio Agenas, a oggi, è occupato circa l'11 per cento dei posti letto in area medica covid (la media nazionale è al 6%), e il 4 per cento di quelli in intensiva.



Siamo ancora abbastanza lontani dalle soglie che decreterebbero il passaggio in zona gialla, ma la provincia di Bolzano resta tra i sorvegliati speciali, insieme a Friuli Venezia Giulia e Calabria.