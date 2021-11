Europarlamentari alla ricerca della sostenibiità

Dieci eurodeputati della Commissione agricoltura in Alto Adige e in Trentino per visitare aziende, centri di ricerca, produttori

di Silvia Zerilli, riprese Dieter Verdross, montaggio Ares Regaiolli

Gestione delle foreste alpine, agricoltura, programmi di sviluppo rurale: questi i temi al centro della visita di dieci eurodeputati della Commissione agricoltura in Alto Adige e in Trentino.



La delegazione, composta da deputati provenienti da diversi paesi europei, ha visitato aziende, centri di ricerca, produttori.

Lo scopo, conoscere i programmi di sviluppo sostenibile del territorio.

Si tratta della prima missione dopo il lungo stop dovuto alla pandemia da covid 19.

La visita ha toccato anche i luoghi colpiti dalla tempesta Vaia, che proprio dall'Europa hanno ricevuto finanziamenti.



Concluderà il tour al monastero di Novacella e a Vipiteno.



Nel servizio l'intervista a Herbert Dorfmann, eurodeputato SVP-PPE