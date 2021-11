Il generale Berto va in pensione, nuovo comandante per le Truppe Alpine

Passaggio di consegne all'aeroporto militare di Bolzano: dopo tre anni trascorsi in Trentino Alto Adige, il generale Claudio Berto - comandante delle Truppe Alpine dell'Esercito - ha ceduto il posto al generale Ignazio Gamba

di Cinzia Berardi, Georg Psenner

Hangar gremito all'aeroporto militare di Bolzano per salutare il generale Claudio Berto, che va in pensione dopo una carriera lunga 44 anni che lo ha portato sugli scenari geopolitici più difficili, dai Balcani all'Afghanistan.

Tornerà nella sua Torino, dove è nato il 26 agosto del 1958.

Al suo posto arriva il generale Ignazio Gamba, anche lui di origine piemontese ma ormai naturalizzato altoatesino.

Nel suo primo discorso da comandante, Gamba ha sottolineato il tema delle risorse non sempre sufficienti in termini di personale, budget e materiali. "ma noi Alpini - ha dichiarato - siamo abituati a fare il nostro dovere con quello che abbiamo".