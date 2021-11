Processi a Bolzano, l'ultimo libro di Ettore Frangipane

Il volume ricostruisce le vicende del tribunale speciale attivo nel capoluogo tra il 1943 e il 1945, durante l'occupazione militare tedesca

di Piergiorgio Veralli, montaggio di Diego Platter

Durante l'occupazione militare tedesca, a Bolzano, fra il 1943 e il 1945, funzionò un Tribunale speciale competente per l'intero territorio dell'Alpen Vorland, la zona di operazione delle Prealpi che comprendeva Alto Adige e Province di Trento e Belluno.



Processi a Bolzano, l'ultimo libro di Ettore Frangipane, presentato ieri al Liceo Carducci di Bolzano, ricostruisce le vicende di quel tribunale, che si occupò soprattutto di reprimere l'attività insurrezionale o la renitenza alla leva di quanti rifiutavano di arruolarsi nelle truppe tedesche.

"Un periodo tra i più tragici della storia altoatesina e tra i più rimossi", a giudizio del giornalista e storico Maurizio Ferrandi, autore della prefazione al volume.



Quasi tutti gli atti processuali furono distrutti dai tedeschi. Frangipane ha ricostruito quella cronaca giudiziaria dalle pagine del Bozner Tagblatt - il quotidiano nazista che si stampava in quegli anni -, e dai diari di don Giovanni Nicolli, cappellano trentino delle carceri di Bolzano, che consolò, e in alcuni casi fece salvare, tanti condannati a morte.



"Un libro che è uno strumento di memoria e di difesa contro il risorgere di fantasmi del passato", ha detto l'avvocato Arnaldo Loner, che rappresentò il Comune di Bolzano, parte civile nel processo contro l'aguzzino nazista del lager di via Resia, Misha Seifert.