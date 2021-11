Kompatscher al governo: norme più severe anche senza zona gialla

Il presidente dell'Alto Adige, insieme ad altri governatori, chiede alla Conferenza delle regioni di fare pressioni sul governo per varare misure anti covid più restrittive anche senza zona gialla

L'Alto Adige rischia di tornare in zona Gialla. Ieri, 2 novembre, il presidente della provincia Arno Kompatsher ha fatto un chiaro riferimento alla possibilità che si varino restrizioni. Ma ha anche detto che sarà difficile prendere decisioni in questo senso prima che cambi la classificazione del rischio pandemia.



Oggi, 3 novembre, lo stesso Kompatscher ha chiesto alla Conferenza delle regioni, appoggiato da altri governatori, di prendere posizione affinché sia data alle autonomie locali la possibilità di varare norme più severe, anche senza la zona gialla.



Su questa materia la provincia non può legiferare in proprio, spiega l'avvocato Felix Von Wohlgemuth, visto che si tratta di una materia che tocca i diritti fondamentali. Possibili, al pari di quello che sta succedendo in Friuli Venezia Giulia, che si limitino manifestazioni pubbliche. L'ordine pubblico resta materia delle autonomie.



L'Alto Adige è uscito dalla zona gialla il 21 giugno scorso. Le restrizioni, ricordiamo, riguardano soprattutto l'obbligo di mascherina all'eterno e limiti all'accesso ai locali interni di ristoranti e bar. A rischio i nuovi, limiti di capienza dei locali pubblici. Un rischio, anche per gli impianti di risalita e la ripresa della stagione invernale che è alle porte.