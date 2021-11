Sacal, la Regione acquisirà le quote tramite Fincalabra

L'aeroporto di Lamezia Terme

Per evitare le procedure sanzionatorie di Enac che porterebbero al ritiro delle concessioni in tutti gli scali calabresi, la Regione deve riprendere in mano il controllo della società che gestisce gli aeroporti calabrese, finita in mano privata. "Sarà Fincalabra ad acquisire le quote dal socio Lamezia Sviluppo" ha annunciato il governatore.

Inizia intanto a prendere forma la squadra voluta dal presidente Roberto Occhiuto. Nuovo direttore del dipartimento Salute, Iole Fantozzi, già commissaria all'ospedale metropolitano di Reggio. Prende il posto di Giacomino Brancati che lo scorso aprile aveva assunto provvisoriamente l'incarico.

Arriva da Roma, invece, il nuovo dirigente del Dipartimento Infrastrutture. Si tratta di Claudio Moroni che giunge in Calabria dopo una lunga esperienza alla presidenza del Consiglio dei Ministri e al ministero dei Lavori pubblici.