Maltempo, è allerta rossa sul Tirreno cosentino

il bollettino della Protezione Civile

Nuova perturbazione in arrivo in Calabria. Dalle prime ore del mattino di domani si prevedono venti di burrasca, saranno possibili mareggiate lungo le coste. La Protezione civile calabrese lancia l'allerta: rossa per l'alto Tirreno cosentino, gialla per tutto il resto della regione ad eccezione della zona del lametino dove è arancione. Diversi Comuni, tutti in provincia di Cosenza, hanno già disposto la chiusura delle scuole. Si tratta, al momento, del capoluogo e di Luzzi, San Pietro in Guarano, Celico, Casali del Manco, Rende, Colosimi, Longobardi e Rogliano. Il maltempo si abbatterà anche su Sicilia, Basilicata e Puglia. Si aggrava così il rischio idrogeologico nella nostra regione, oggi classificata in giallo sul settore tirrenico e arancione su quello jonico. La Protezione civile regionale, nel bollettino diramato, parla di "nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti". Riflettori accesi, dunque, sui corsi d'acqua che potrebbero esondare, spiegano gli esperti.