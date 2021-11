Vibonese - Monopoli finisce 1 a 1

Contrasto calcio

La prima finisce in parità. La prima di tre gare, una dopo l'altra, assai impegnative per la Vibonese che contro il Monopoli, dopo essere stata sotto di un gol - la rete di Starita in avvio di partita - è riuscita a impattare dopo una quindicina di minuti, eravamo al venticinquesimo, grazie all'acuto di Sorrentino.

Un punto prezioso si dirà, e al di là degli episodi che sono quelli che fanno la differenza, un punto conquistato contro la seconda forza del campionato e che in trasferta finora ha quasi sempre fatto bene.

Tre sfide importanti, dicevamo. Monopoli, già in archivio, mercoledì il recupero di Catania e domenica 14 novembre, la trasferta in casa della capolista Bari. Un trittico neinte male, con pochi giorni per recuperare.

In classifica, la Vibonese, resta sempre ultima, insieme alla Fidelis Andria che deve ancora affrontare il Palermo. Ma con la voglia di risalire al più presto per evitare pericolosi ritardi.