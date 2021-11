Covid: 148 nuovi contagi e 3 decessi

Intermiere processa tamponi

Linea dura contro i non vaccinati. Continua a sostenere la sua posizione netta, e condivisa con la maggioranza dei presidenti di Regione, Roberto Occhiuto. Il dibattito è quello che porterà il governo, si ipotizza intorno a giovedì prossimo, a prendere una decisione in vista dei nuovi scenari che l'aumento dei contagi potrebbe portare. Intervistato da skytg24, Occhiuto rilancia quello che già aveva dichiarato ai nostri microfoni: chi è immunizzato non può pagare per colpa dell'irresponsabilità di una minoranza. "Nella mia regione - ha detto- voglio continuare a vedere i ristoranti, gli alberghi, i bar e le attività commerciali, aperti. Se ci dovessero essere delle restrizioni significa che in questi luoghi non potranno accedere i non vaccinati".

Intanto la situazione negli ospedali subisce variazioni settimanali che invitano alla cautela. Nei reparti, l'11% dei posti letto è occupato (la soglia critica è fissata al 15). Quattro punti percentuali sotto il limite di sicurezza, al 6, l'occupazione delle terapie intensive. "Situazione ancora sotto controllo - sottolinea Occhiuto, ricordando anche che in Calabria circa 300mila persone non sono ancora vaccinate. Circostanza che - ammette- lo preoccupa.

Il bollettino del sabato parla di 148 nuovi casi, erano 230 venerdì, con un tasso di positività passato da 4,68 a 4,07% nelle ultime 24 ore. Tre i decessi che sommati ai guariti portano a zero il saldo degli attualmente positivi.Sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri.