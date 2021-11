Covid, crescono contagi e ricoveri

Sanitari reparto covid

Ci sono tre nuovi ricoveri per Covid nei reparti di rianimazione della Calabria. Sono due nell'ospedale di Catanzaro ed uno in quello di Cosenza. Per quanto riguarda i reparti di cura, i nuovi ricoveri sono due.

C'é stato un altro decesso, che porta il porta il totale dei morti a 1.492. I nuovi contagiati sono 279, 7 in più rispetto a venerdì. Il tasso di positività é il 5,81%.

stesso di ieri.