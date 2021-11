La Regione accelera sulle immunizzazioni. Sospese tre dottoresse Asp

Una terapia intensiva

Dopo Alfa, Beta, Gamma e Delta è arrivata Omicron. Quinta variante classificata "preoccupante" dall'Organizzazione mondiale della Sanità. I casi continuano a crescere in tutta Italia. Nel monitoraggio settimanale della cabina di regia il dato sull'incidenza è allarmante: in Calabria siamo a 69,2 positivi al Covid su 100mila abitanti, ma è quasi tutto il Paese a superare la soglia psicologica dei 50.

Prudenza e vaccini, i due pilastri per combattere il virus. Ieri al centro del vertice alla cittadella di Catanzaro tra il presidente Occhiuto, il subcommissario Bortoletti e i vertici della sanità, le proposte per raggiungere il 20% della popolazione che ancora non ha aderito alla campagna. Da lunedì al via l'utilizzo delle unità mobili per le somministrazioni a domicilio e nelle scuole. L'obiettivo è di evadere al più presto le 18mila richieste pendenti. Ma c'è anche da convincere i calabresi a completare il ciclo con la terza dose. E mentre gli ultimi studi registrano un aumento del rischio contagio del 15% a 6 mesi dalla seconda iniezione, resta aperto il dibattito sui vaccini ai bimbi. L'Ema ha autorizzato Pfizer per la fascia tra i 5 e i 12 anni. Ma è braccio di ferro tra scienziati sulla sua utilità. "Pochi dati, meglio aspettare" il commento dell'ex direttore delle malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità Antonio Cassone, con l'immunologo Anthony Fauci che ribatte: "è efficace al 91% nel prevenire la malattia".