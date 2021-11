Indagini in corso

Un ragazzo di 21 anni è stato investito da una persona alla guida di un'auto sportiva che è poi fuggita a Rende, in via Rossini. Il fatto è accaduto vicino ad un locale. Secondo quanto ricostruito, il giovane era nella sua auto con la fidanzata, quando in due hanno cominciato a minacciarlo. Lui sarebbe a quel punto sceso, e l'autista a bordo del suv avrebbe ingranato la marcia per investirlo. Portato in ospedale ne avrà per 5 giorni. Si indaga sui dettagli