Rapporto Ecomafia 2021: Calabria quinta per numero di reati

Rapporto Ecomafia 2021 di Legambiente: nelle regioni del Sud la metà dei reati commessi

Nemmeno la pandemia di Coronavirus ha frenato le organizzazioni criminali dal commettere reati contro l'ambiente. Secondo il Rapporto Ecomafia 2021 di Legambiente, in Italia nel 2020 sono stati commessi 34.867 reati accertati (+0,6% rispetto al 2019), una media di oltre 95 reati al giorno, quattro ogni ora. Nella classifica delle regioni, al primo posto c'è la Campania, seguita da Sicilia, Puglia, Lazio e Calabria. La nostra regione, però, detiene il triste primato delle interdittive antimafia. Anche per questo la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta, lancia un appello alle istituzioni competenti: «Chiediamo controlli stringenti e rigorosi sulle risorse in arrivo con il Pnrr». A preoccupare è soprattutto un dato: il numero complessivo delle verifiche, che a causa della pandemia ha subito una flessione del 17% rispetto al 2019.