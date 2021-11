Nella morsa del maltempo

Pioggia battete sull'A2

Pioggia e scuole chiuse. Anche oggi la Calabria è interessata da una perturbazione con disagi per la viabilità, brusco calo delle temperature e rischio di mareggiate. Per il secondo giorno consecutivo è stata diramata l'allerta rossa per il Tirreno Cosentino e gialla per il resto della Regione. Al momento, secondo quanto riferisce la Protezione civile, la situazione è abbastanza tranquilla e non si registrano criticità. Ovviamente il quadro è in evoluzione e sono in corso ricognizioni sul territorio per eventuali problematiche legate al maltempo. I Sindaci della provincia di Cosenza sono corsi ai ripari con la chiusura degli istituti di ogni grado. E, vista la "situazione di pericolo per l'incolumità di persone e cose", sono stati interdetti cimiteri, sottopassi, impianti sportivi, parchi, giardini pubblici e aree giochi. Vietata anche sosta e transito nei pressi degli argini di corsi d'acqua e torrenti, a rischio esondazioni. Intanto da San Giovanni in Fiore arriva una buona notizia: l'Anas riaprirà a breve la statale 107, interrotta da oltre un mese dopo la frana del 25 ottobre scorso