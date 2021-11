Migranti salvati al largo della Calabria

Le rotte dei migranti

200 migranti, tra cui 15 bambini, in balia delle onde sono stati salvati dalla Guardia Costiera.

Lo ha scritto pochi minuti fa su Twitter Alarm Phone, la piattaforma che aiuta i migranti nel Mediterraneo che nella mattinata aveva lanciato l'allarme per l'imbarcazione che si trovava in difficoltà a 81 miglia dalle coste joniche della Calabria.