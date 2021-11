33 rinvii a giudizio

Il giudice dell'udienza preliminare Vincenza Bellini ha disposto il rinvio a giudizio per 33 persone nell'ambito dell'inchiesta 'Mercato Libero' promossa dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, rappresentata dal sostituto Sara Amerio. Tra i principali imputati dell'indagine, eseguita dai carabinieri del comando provinciale, Emilio, Demetrio e Paolo Frascati, noti imprenditori di Reggio Calabria nel settore delle costruzioni e della rivendita di autovetture.Al maggiore dei fratelli Frascati, Emilio, che era stato arrestato lo scorso agosto con l'ipotesi di associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di beni, il Tribunale del Riesame aveva cassato il reato di associazione mafiosa assegnandolo agli arresti domiciliari, eguale provvedimento disposto anche per Demetrio e Paolo Frascati. Secondo l'accusa della Dda, tra l'altro, Demetrio e Paolo Frascati erano "domini occulti della societa' cooperativa Effe Motors", una rappresentanza di autovetture molto conosciuta a Reggio Calabria, nata sotto forma di cooperativa dalle ceneri di Frauto srl, una impresa gia' confiscata ai Frascati nel 2007, fondata sotto forma di cooperativa dagli ex dipendenti per mantenere la prosecuzione delle attivita'. Oltre ai fratelli Frascati, il gup Bellini ha rinviato a giudizio Gaetano Tomaselli, esponente della cosca Libri, e gli imprenditori Lucio, Vincenzo e Francesco Parisi, titolari della 'Paeco', una impresa edile di Pace del Mela (Me), che nel 2017 aveva vinto l'appalto delCcomune di Reggio Calabria per la sistemazione delle corsie agonali sul torrente Calopinace.