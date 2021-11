Fanghi dal depuratore di Fuscaldo, interviene il sindaco

fanghi e scarichi

Nuova denuncia dell'associazione ambientalista "Mare pulito". Sulla sua pagina facebook sono state pubblicate foto che mostrano fanghi e melma provenienti dal depuratore di Fuscaldo che, spesso in condizioni di pioggia, scarica impropriamente liquami nel torrente Maddalena e, quindi, in mare. Il problema è noto da tempo, commenta l'associazione che è tornata a chiedere all'amministrazione comunale di farsene carico e e alla regione di intervenire immediatamente a tutela della salute dei cittadini e del mare. Sul caso è intervenuto il sindaco, Giacomo Middea, con una dichiarazione all'Agi: "Mi sento di poter rassicurare la popolazione riguardo alcune immagini diffuse sui social e relative ad un presunto malfunzionamento del nostro depuratore. Il responsabile del settore si e' recato immediatamente sul posto - ha detto il sindaco - e non ha trovato alcun problema. Il nostro depuratore e' sempre sottoposto a controlli costanti", rassicura il primo cittadino e aggiunge: "Gli esiti sono sempre nella norma e quella relativa all'ambiente, voglio sottolinearlo, e' una tematica per noi assolutamente prioritaria".