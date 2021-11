Bavagli rossi per le statue: il 25 novembre delle Fem in a Cosenza

A metà strada tra l'installazione artistica e il gesto di protesta, l'azione delle femministe cosentine per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Ci ricordano che la giornata contro la violenza sulle donne è tutti i giorni. Non solo il 25 novembre. Quest'anno le Fem.in hanno imbavagliato con stracci rossi le statue di donna nel centro di Cosenza e lasciando in giro una serie di cartelli. Non solo contro lo strupro, le molestie e ogni forma di abuso, ma anche contro la mancanza di libertà. Libertà di studiare, di avere un lavoro retribuito equamente e di potersi curare in Calabria.