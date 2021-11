Il dono dei bersaglieri: a Cosenza, raccolta di sangue in caserma

Un gesto di solidarietà per salvare la vita a chi soffre di malattie ematiche, come l'anemia mediterranea, e ha bisogno di frequenti trasfusioni

di Dino Gardi

Due trasfusioni al mese, per sopravvivere. Di questo, in media, hanno bisogno i malati di anemia mediterranea. Per far fronte alle richieste, c'è bisogno di ampliare la platea dei donatori.

Per questo l'associazione thalassemici ha firmato un protocollo d'intesa con il comando dell'esercito, per sensibilizzare il personale militare ad aderire alla campagne di donazione. E i bersaglieri del prima reggimento di Cosenza si sono subito messi a disposizione.

Ne abbiamo parlato con Massimo Scotti, Comandante Reggimento Bersaglieri, e con la presidente dell'associazione thalassemici, Angela Branca.