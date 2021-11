Il Benevento travolge la Reggina: 4-0 senza appello

Gli uomini di Aglietti mai in partita al Vigorito, arriva la seconda sconfitta consecutiva

di Iacopo Catarsi

E' un passo falso pesante, inutile girarci intorno. Le attenuanti ci sono: il Benevento rimane una delle squadre più forti del campionato.

Ma perdere così fa male. Quattro gol subìti rischiano di rappresentare un punto di svolta in negativo, per la Reggina.

Che per la prima volta in stagione si trova in crisi di risultati, e forse anche un po' di identità.