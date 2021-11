Covid, nuovi casi ancora in aumento

Sono +224 a fronte di oltre 5 mila tamponi e c'è un'altra vittima. Cala intanto la pressione sui reparti, mentre sono due in più i ricoveri in terapia intensiva

di Claudia Bellieni

Cresce la curva del contagio in Calabria. I nuovi casi, nell'ultimo bollettino, superano la quota dei 200. Migliora, nell'arco di 24 ore, la situazione negli ospedali: 8 ricoveri in meno in area medica mentre sale di due unità l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Dati che si inseriscono in un contesto settimanale in cui peggiorano i parametri utilizzati per valutare il rischio, secondo la fondazione Gimbe. Trend che il Governo cerca di ribaltare con le nuove regole che entreranno in vigore il 6 dicembre e saranno valide fino al 15 gennaio. Intanto si cerca di accelerare con le somministrazioni. L'Ema ha appena approvato Pfizer per la fascia di età 5-11 anni. L'agenzia italiana del farmaco dovrebbe pronunciarsi nelle prossime ore.