Una domenica in chiaroscuro

Nella 13.a giornata di serie B, la Reggina esce sconfitta al Granillo contro la Cremonese 1-2. Ottimo pareggio del Cosenza a Parma per 1-1

Domenica dai due volti per le calabresi di serie B. La Reggina frena a sorpresa in casa contro la Cremonese; "delusi, ma non abbattuti" ha detto nel dopo partita l'allenatore Alfredo Aglietti. Ottimo pareggio, invece, del Cosenza che a Parma strappa il pareggio (1-1).

In serie C il Catanzaro non va oltre l'1-1 in casa contro la Juve Stabia.