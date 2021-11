Contratto istituzionale di Sviluppo: nuova opportunità per i Comuni

La sottosegretaria al Sud, Dalila Nesci, a Cosenza per incontrare i sindaci della provincia.

La recente proroga della scadenza per il Contratto istituzionale di Sviluppo al 15 dicembre ha dato ancora tempo ai comuni calabresi per pensare, realizzare e presentare progetti in linea con gli obiettivi dello strumento pensato dal Ministero per il Sud. La sottosegretaria Dalila Nesci continua a incontrare gli amministratori locali affinché tutti possano comprenderne le potenzialità.

A Cosenza, nelle stanze messe a disposizione dal Prefetto Ciaramella, tutti i sindaci dei Comuni più grandi: dal capoluogo a Cassano, da Praia a Mare a San Giovanni in Fiore, da Castrovillari a Cariati e con Franco Iacucci, ancora nelle vesti di presidente della provincia.

Un incontro per fornire gli strumenti necessari ad accedere al contratto a tutti i 404 comuni calabresi. Ciascuno potrà valorizzare le proprie particolarità e punti di forza, così come previsto dalla misura che la Ministra Carfagna ha voluto per la Calabria, presentando progetti che interessino gli ambiti previsti: turismo enogastronomico e religioso, ambiente, risorse naturali e riqualificazione urbana, cultura e minoranze etnolinguistiche.