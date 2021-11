Covid, 272 nuovi casi. Il piano di Occhiuto per i vaccini a domicilio

Nell'ultimo bollettino regionale il tasso di positività schizza al 5,8%. Due i morti. Unità mobili dell'esercito per dare una spinta alla campagna di immunizzazione. Anche nelle scuole

di Lorenzo Bertolucci

Il governatore Roberto Occhiuto chiama a raccolta i vertici delle Asp per dare un colpo di acceleratore alla campagna vaccinale. In collegamento con la Cittadella anche il nuovo sub-commissario alla Sanità, Maurizio Bortoletti, che si insedierà la prossima settimana. L'obiettivo a medio termine è rendere più efficiente il sistema ospedaliero, aumentando i posti letto nelle terapie intensive. Ma nel frattempo, per arginare la quarta ondata e convincere il 18% dei calabresi che ancora non si è vaccinato, si punta sulle vaccinazioni a domicilio delle persone non deambulanti: 18.000 le richieste. Poi ci sono i giovani under 20. Per raggiungerli nelle scuole assieme ai docenti, verranno impiegate le unità operative mobili dell'esercito. Intanto, nel bollettino del 26 novembre, si contano 272 nuovi contagi e il tasso di positività si impenna al 5,8%. Due i morti, stabile le pressione sugli ospedali.