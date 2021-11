Maltempo: nuova allerta rossa sul Tirreno Cosentino, tante le scuole chiuse

Attenzione alta anche sul resto della Calabria. Osservati speciali fiumi e corsi d'acqua. Intanto, a Roccabernarda, il sindaco chiede aiuto dopo il nubifragio

di Alessandro Banfo

Resteranno chiuse per il secondo giorno di fila, moltissime scuole della provincia di Cosenza. Non si ferma infatti l'ondata di maltempo che sta attraversando la Calabria, la Protezione civile ha confermato per domani l'allerta rossa sul Tirreno Cosentino e gialla per il resto della Regione. Vietati anche la sosta e il transito nei pressi degli argini di corsi d'acqua e torrenti, a rischio esondazioni.



Oggi non ci sono stati danni ingenti, ma le piogge hanno colpito con forza la fascia ionica. Nel Crotonese strade allagate e piene di fango a Cirò Marina e soprattutto a Roccabernarda, colpita da una bomba d'acqua. Il sindaco Nicola Bilotta ha chiesto aiuto alle istituzioni.



La pioggia infine potrebbe essere tra le cause del brutto incidente Statale dei due mari, poco prima di Catanzaro. Il bilancio è di un morto e un ferito grave.