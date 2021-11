L'esercitazione nazionale dei vigili del fuoco a Cavallerizzo di Cerzeto

Il paese del Cosentino scelto come luogo simbolo: 15 anni fa è avvenuta la frana che ha distrutto l'intero abitato. La Calabria è una delle tre regioni scelte per la simulazione. Intervenuta la prefetta Laura lega, capo dipartimento vigili del fuoco

di Francesco Salvatore

L'esercitazione nazionale dei vigili del fuoco a Cavallerizzo di Cerzeto, in provincia di Cosenza. Calabria, tra le regioni a maggiore rischio idrogeologico, è una delle tre scelte per il test nazionale, insieme a Friuli Venezia Giulia e Veneto.

150 unità dei vigili del fuoco sono arrivate da tutta la Calabria e da mezza Italia.

Cavallerizzo di Cerzeto non è stato scelto a caso: nel 2005 una frana distrusse l'intero abitato e metà della popolazione, più di 300 persone, venne evacuata. L'esercitazione ha permesso di testare le procedure di emergenza e scambio dei dati, tra chi opera sul campo e chi coordina. Simulato il salvataggio delle persone in difficoltà travolte dalle macerie.