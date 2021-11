Terremoto politico sullo Stretto: fa discutere la nomina dei vicesindaci

Paolo Brunetti e Carmelo Versace, rispettivamente Italia Viva e Azione, faranno le veci del sindaco a livello comunale e metropolitano

di Rita Campanaro

Scorretto. Così Tonino Perna, ormai fuori dalla giunta cittadina, giudica il comportamento di Giuseppe Falcomatà, colpevole di avergli preferito un altro assessore (Paolo Brunetti) per il ruolo di vice sindaco. Proprio ora che il ruolo diventa rilevante (con la sospensione del sindaco per effetto della legge Severino) e proprio mentre - fa notare il professore dimissionario - veniva scritta la sua sentenza di condanna per abuso d'ufficio. "avrebbe avuto un senso un mese fa, ma non poco prima del pronunciamento" dice Perna che poi precisa di essere sempre stato convinto che Falcomatà sarebbe stato assolto e di essere rimasto stupito di una decisione "basata su castelli di sabbia che butta la città a mare in un momento delicatissimo".

Non sono solo le dimissioni (e le dichiarazioni) di Perna a dare da pensare al sindaco sospeso ed alla compagine di governo cittadina e metropolitana. Le nomine dei due vicesindaci non pd creano più di qualche malumore nel partito sia a Reggio che a Roma, con Graziano e Boccia a calmierare la situazione. Paolo Brunetti e Carmelo Versace, rispettivamente Italia Viva e Azione, faranno le veci del sindaco a livello comunale e metropolitano e la scelta di Falcomatà fa rumore quasi quanto la sua condanna.