Ore decisive per il futuro politico di Reggio

Il caso Reggio continua ad essere un terremoto, sia per la città che per la politica. Il clima è pesantissimo nel centrosinistra, ma anche sul fronte opposto gli animi sono agitati.

Nelle forze di maggioranza era prevista una riunione interpartitica dopo la nomina di due vicesindaci e il declassamento ad assessore di Tonino Perna. L'incontro è saltato ed è stato rinviato a mercoledì.

Nel centrodestra, invece, "si ragiona sulla ipotetiche dimissioni di massa"; così il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro che però rimanda tutto alle prossime ore, anche alla volontà degli incerti alleati, con un incontro previsto in giornata. I numeri potrebbero non determinare lo scioglimento del Consiglio, ma si pensa ad un'azione forte. Il quadro è ancora tutto in evoluzione.