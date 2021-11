Crotone, ulivo bianco per non dimenticare il disastro ferroviario

Trentadue anni dopo l'incidente che si portò via 12 persone, la Cgil denuncia:"sulla linea ionica non è cambiato nulla, siamo fermi al binario unico non elettrificato"

di Ugo Rendace

Sono passati 32 anni dal disastro ferroviario di Crotone, in cui persero la vita 12 persone. Il 16 novembre 1989 un treno locale composto da due automotrici, in arrivo da Cariati, si scontrò con un convoglio proveniente da Catanzaro. In ricordo delle vittime, nei pressi della stazione di Crotone, oggi è stato piantato un ulivo bianco. Un'occasione anche per ribadire le esigenze di un territorio che rimane isolato rispetto al resto del Paese. E la Cgil denuncia: «Dopo 32 anni sulla linea ionica non è cambiato nulla, siamo fermi al binario unico non elettrificato. E per ridurre i rischi si sono soppressi i treni».