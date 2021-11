La sanità a Occhiuto

Il presidente della Regione nominato commissario. "Ci vorrà tempo per superare le difficoltà, ma vinceremo la sfida"

di Maria Teresa Santaguida

"Dopo oltre un decennio la gestione di questo settore torna ai calabresi", ha dichiarato il governatore. "Sono pronto a giocare in attacco".

Nel luglio 2010 il primo commissario, anche allora il presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti. Due ruoli definiti incompatibili inizialmente, poi riabilitati dalla Consulta.

Iter legislativo difficile, ma mai come quello delle figure da nominare: il primo fu Massimo Scura, insieme al generale Pezzi, nel 2018 Cotticelli, poi dimissionario.

A chiudere la sua esperienza il Covid, così come per Zuccatelli. Meno di una settimana e si punta sull'ex rettore della Sapienza di Roma, Eugenio Gaudio, che non accetta.

Niente da fare. è la volta di Guido Longo, ex prefetto di Vibo.

Una storia di commissariamenti che non è bastata per rimettere in sesto i conti e ridare ai calabresi un po' di diritto alla salute. Adesso tocca a Roberto Occhiuto.