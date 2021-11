Domani prima riunione del Consiglio regionale

All'ordine del giorno l'elezione dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea. Tiene banco il caso Sacal, opposizioni all'attacco

di Antonio Liotta

Dopo la presentazione della giunta a Catanzaro, i riflettori della politica si spostano su Reggio Calabria, per la prima riunione del consiglio regionale, che darà il via alla dodicesima legislatura. All'ordine del giorno della seduta d'avvio, l'elezione del presidente di Palazzo Campanella, dei due vice e dei due segretari-questori. Sul caso Sacal dopo le iniziative annunciate dall'Enac - esposto in procura, eventuale revoca della concessione per l'aeroporto di Lamezia; approfondimenti sugli scali di Reggio e Crotone - il caso resta al centro del dibattito politico con le opposizioni all'attacco.