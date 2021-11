Sbarchi, emergenza continua

Ancora arrivi di migranti sulla costa ionica calabrese. Dalla tarda serata di ieri, sono circa 450 le persone soccorse da Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. L'ultimo salvataggio a Roccella Jonica

di Viviana Spinella

Quattro gli arrivi in poche ore. L'ultimo, di 240 migranti, tutti uomini, provenienti soprattutto dall'Egitto e dalla Siria. Tra di loro anche 44 minori non accompagnati. Nelle prime ore di questa mattina, a Sìmeri Crichi, nel catanzarese, una barca a vela si era arenata a poche decine di metri dalla riva. I migranti, una cinquantina, hanno provato a risalire a piedi il corso del fiume Alli. Iracheni, iraniani e afghani, tra di loro anche donne e bambini. E già ieri, in tarda serata, in 144 erano stati condotti nel porto di Crotone, in due diversi approdi.