Il prefetto di Cosenza ai nuovi sindaci: «Siamo al vostro fianco»

Ciaramella ha incontrato gli eletti alle ultime amministrative, assicurando il supporto dello Stato contro violenza e intimidazioni

di Rita Campanaro

Sostegno al difficile lavoro dei sindaci. Il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha incontrato i nuovi primi cittadini della provincia. «Dobbiamo stare vicini agli amministratori e non lasciarli soli soprattutto in un periodo difficile come quello legato all'emergenza pandemica», ha detto. Obiettivo condiviso dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha discusso con la rappresentante territoriale del governo anche del bilancio del Comune bruzio: «La vicinanza istituzionale ci fa sentire più sicuri».