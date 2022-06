A Bacoli spiagge affollate nella stagione della ripresa

Ombrelloni e lettini quasi sold out nei lidi di Bacoli. La località del litorale flegreo si conferma punto di riferimento per i napoletani e per i residenti della zona che vengono qui nel fine settimana. Scelgono queste spiagge sempre più stranieri, complice l'effetto Procida Capitale della cultura 2022.

Per chi preferisce frequentare la spiaggia libera, il Comune ha attrezzato un'area verda all'interno di beni confiscati alla camorra.



Nel servizio intervengono Luciano Santini e Gianni Illiano, gestori di stabilimenti balneari.