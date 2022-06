A Procida arriva "Gita", il robot per una mobilità sostenibile

Si chiama “Gita”, ha due ruote e ti segue ovunque vai, permettendoti di portare pacchi e valigie senza alcuno sforzo.

Rappresenta il futuro della mobilità urbana e cambierà le nostre vite.

Si tratta di un robot trasportatore, che interagisce in modo semplice e intuitivo con l'utente e interpreta in tempo reale gli ostacoli della strada.

Gita è sbarcato a Procida, dove è stato presentato per la prima volta al pubblico italiano in occasione della lectio magistralis del designer americano Jeffrey Schnapp, docente dell'Università di Harvard, nell'ambito del programma di Innovation Village.

Le città del prossimo futuro saranno molto diverse da quelle che conosciamo oggi: più pedoni e biciclette, meno automobili nei centri urbani in quella che viene chiamata la città dei quindici minuti. Dalla Capitale italiana della Cultura arriva un nuovo segnale di cambiamento.



Nel servizio le interviste al professor Schnapp e al direttore di Procida 2022 Agostino Riitano.