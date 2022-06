Al via "Agritech". De Luca: "Recuperare l'antica vocazione agricola della Campania"

Puntare sulle tecnologie in agricoltura per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici, lo sviluppo delle aree marginali, la sicurezza, la tracciabilità e la tipicità delle filiere. Persegue queste finalità il progetto "Agritech", che vede insieme Regione Campania, Università di Napoli Federico II e Comune di Napoli. "Recuperiamo una vocazione antica della Campania nel campo della ricerca in agricoltura", ha sottolineato il Presidente della Regione De Luca. Ventotto le università coinvolte, 5 i centri di ricerca, 18 le imprese.

L'investimento ammonta a oltre trecento milioni. Una parte consistente deriva dai fondi del Pnrr. Agritech avrà la sua sede a Napoli nella sede dell'ex Manifattura Tabacchi.

Nel servizio le interviste all'Assessore Regionale all'Agricoltura Nicola Caputo, al Rettore dell'Università Federico II Matteo Lorito e al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.