I nuovi laboratori dell'Anton Dohrn

Si trovano praticamente a pelo d'acqua i laboratori del dipartimento di biotecnologie marine ecosostenibili. Nella nuova sede al Molosiglio di Napoli, un paio di rampe di scale e i ricercatori della stazione zoologica "Anton Dohrn" possono uscire in barca per prelevare campioni di microrganismi da analizzare. Nato quattro anni fa, il dipartimento sta già portando a termine alcuni progetti di ricerca, con risultati che si preannunciano promettenti.

Si tratta della prima struttura in Italia dedicata interamente allo studio delle biotecnologie marine ecosostenibili, cioè di proprietà e caratteristiche di molecole che possono costituire la base di prodotti per l'industria farmaceutica, nutraceutica e cosmetica.

Nel servizio le interviste a Donatella De Pascale, direttore Dipartimento Biotecnologie Marine Ecosostenibili, Roberto Danovaro, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all'Assessore alla Ricerca della Regione Campania Valeria Fascione.

Nei laboratori lavoreranno cinquanta ricercatori della stazione "Anton Dohrn" che tra pochi giorni celebrerà il 150esimo anniversario della sua fondazione.