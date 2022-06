Ancora grave 17enne ferito a Brusciano

Restano gravi ma stabili le condizioni del diciassettenne ferito nella notte tra mercoledì e giovedì a Brusciano, comune dell'area a Nord-Est di Napoli.

Il giovane è ricoverato all'Ospedale del Mare dove è in prognosi riservata dopo aver subito due interventi chirurgici d'urgenza a causa delle ferite da taglio riportate all'inguine, al basso ventre e all'arteria femorale.

Il ferimento è scaturito in seguito ad una lite, presumibilmente per futili motivi, con due coetanei probabilmente già noti al ragazzo, in una delle vie più frequentate dai giovani della zona. La loro posizione resta al vaglio degli inquirenti.

Sulla vicenda indaga la Polizia di stato del commissariato di Acerra.