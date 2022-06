Ancora grave la settantaseienne che ha messo in fuga il ladro a Somma Vesuviana

Restano molto gravi le condizioni della settantaseienne rimasta ferita durante la colluttazione con il ladro che si era introdotto in piena notte nel suo appartamento. Il fatto è accaduto in via Filippo d'Aragona, nel comune di Somma Vesuviana. La donna, che ha riportato ferite alla testa, è stata soccorsa dagli operatori del 118 ed è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale del Mare di Napoli. Gli accertamenti dei medici hanno evidenziato un ematoma subdurale cranico.

L'uomo, un trentaseienne già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di scappare ma è stato individuato e bloccato dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. Un contributo prezioso alla sua identificazione lo hanno fornito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Prima di arrendersi, ha ferito con un morso uno dei carabinieri e danneggiato la gazzella dei militari dell'Arma. Deve rispondere di tentata rapina, lesioni e resitenza ed è stato trasferito nel carcere napoletano di Poggioreale.