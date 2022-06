Ancora roghi, massima allerta in Campania

Ancora roghi in Campania. In provincia di Napoli decine gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale per far fronte agli incendi che hanno segnato l'ennesima giornata senza pioggia. Ma stavolta con una variabile in più: il ritorno del vento che ha contribuito alla propagazione delle fiamme. Uomini e mezzi hanno lavorato a lungo per domare le fiamme sul monte Barbaro a Pozzuoli dove ampie aree sono andate bruciate. Campo base all'interno del Carney park, cratere in uso alla Us navy. I vigili del fuoco della marina americana hanno lavorato, così, fianco a fianco alla protezione civile per arginare il rogo. Alla sala operativa del 115 di Napoli decine di telefonate nella giornata di ieri per la segnalazione di fiamme anche nella zona settentrionale dell'hinterland partenopeo e ad est. Da Caivano ad Acerra non solo roghi di sterpaglie ma anche cumuli di rifiuti in fiamme. Nel vesuviano l'area più colpita quella di Somma vesuviana, dove a lungo ha lavorato anche un elicottero della protezione civile regionale. Qui le fiamme hanno distrutto ettari di vegetazione in località cupa Maresca sul monte Somma, la stessa area già colpita dalla piaga degli incendi nel 2017 e nel 2021. Anche nelle altre provincie situazione di massima allerta. Il prefetto di Avellino, Paola Spena, ha presieduto un tavolo con enti locali, forze dell'ordine e gestori di reti energetiche e di trasporti: obiettivo abbassare la soglia del rischio e preparare piani di reazione rapida.