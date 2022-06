I danni del caldo

Caldo record a Napoli e in Campania, bollino rosso anche domani. Per l'eccessivo utilizzo di condizionatori d'aria, sovraccarichi elettrici, guasti alle linee e black out in diversi comuni. Rubinetti a secco a Pozzuoli, Marano, Giugliano. Stop all'erogazione idrica sulle isole di Ischia e Procida per un guasto alla pompa di sollevamento di Mugnano. Tecnici al lavoro per riparare i danni. Bruciano ettari ed ettari di verde a Pozzuoli, Mondragone, Sessa Aurunca.

I medici avvertono gli anziani: non uscite nelle ore roventi tra le 11 e le 18.

Intervista a Ciro Fittipaldi, primario rianimazione, Ospedale del Mare, Napoli