Campania, passi avanti nel digitale

La III Edizione del “Campania Digital Summit”, organizzata in collaborazione con la Regione Campania, la Fondazione Idis-Città della Scienza e il Gruppo Maggioli, nell’ambito del “Digital Italy Program 2022”, si è articolata in un'intera giornata di lavori, divisa in cinque sessioni dedicate alle principali tematiche: Innovazione digitale; Digitalizzazione del Sistema Sanitario; Ecosistema digitale del Turismo e della Cultura; Trasporti, PNRR, Progettualità integrata e Infrastrutture strategiche; Connettività, Cloud, Sicurezza informatica e Tutela dei dati.

Nel servizio le interviste a Riccardo Villari, Presidente Fondazione Idis-Città della Scienza; Roberto Masiero, Presidente “The Innovation Group”; Valeria Fascione, Assessore Ricerca, Innovazione e Start up, Regione Campania